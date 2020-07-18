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Fenerbahçe'de gündem derbi zaferi

Fenerbahçe Beşiktaş derbisine kilitlendi. Sarı-lacivertlilerde hedef karşılaşmayı kazanarak Avrupa kupaları iddiasını sürdürmek.
18.07.2020
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