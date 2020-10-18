Göztepe ile Fenerbahçe 53. randevuda

Göztepe ile Fenerbahçe, Süper Lig'de 53. kez birbirlerine rakip olacak. İki takım arasında geride kalan 52 maçtan 24'ünü Fenerbahçe, 8'ini Göztepe kazandı, 20 müsabaka da berabere sonuçlandı. Gollerde de Fenerbahçe'nin, Göztepe'ye 79-36 üstünlüğü bulunuyor.

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