Fenerbahçe Göztepe deplasmanında

Süper Lig'de haftaya 8 puanla 2. sırada giren Fenerbahçe, 6 puanlı Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, geride kalan 4 haftada Çaykur Rizespor ile Karagümrük'ü yendi, Atakaş Hatayspor ve Galatasaray ile berabere kaldı.

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