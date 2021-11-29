29 Kasım 2021, Pazartesi
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Göztepe Fenerbahçe maçı sonrası Erman Toroğlu'dan sert Vitor Pereira eleştirisi! "Bu adamdan olmaz"
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Göztepe'yle 1-1 berabere kaldı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, çarpıcı ifadelerle mücadeleyi değerlendirdi. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Vitor Pereira'yı eleştiren Toroğlu, "Bu Pereira ile işi çok zor Fenerbahçe'nin, olmaz bu adamdan. Pelkas'ı ne hale getirdi ya! İrfan Can'ı çıkarırken yüzüne bakmıyor, çünkü yanlış çıkarıyorsun. Mesut'u oyundan alırken çak yapıyorsun." şeklinde konuştu. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
29.11.2021
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