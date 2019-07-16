16 Temmuz 2019, Salı
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Goran Pandev: "Eljif için Napoli en ideal takım"
Galatasaray'ın eski futbolcusu Goran Pandev, Napoli'ye transferi gündemde olan vatandaşı Eljif Elmas'ın durumuyla ilgili konuştu.
16.07.2019
Sky Sprot İtalya'ya konuşan tecrübeli oyuncu, "Napoli'nin Eljif'i transfer etmesi müthiş bir anlaşma olur. Zira Eljif, Avrupa'nın en büyük genç yetenekleri arasında. Onunla konuştuğumda bana özel bir şey söylemedi ama İtalya'da oynamaktan mutlu olacağını belirtti. Orta sahanın her yerinde oynayabilen, bir gözü hep kalede olan ve hatta 10 numara pozisyonunda da görev yapabilen bir oyuncudan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu transfer napoli kadrosuna önemli bir değer katacaktır. Aynı şekilde Eljif'in de ideal takımını bulduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.
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