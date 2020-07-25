25 Temmuz 2020, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Giuliano Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Resmen açıkladı
Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, Al-Nasr forması giyen eski futbolcusu Giuliano'yu gündemine almıştı. Alacakları nedeniyle takımdan ayrılacağı konuşulan Brezilyalı yıldız, A Spor'a yaptığı açıklamada "Alacaklarımın yüzde 85'i ödendi ve pandemi dolayısıyla yüzde 15'lik bir indirim yapıldı. Kulübümün bana herhangi bir borcu bulunmadığı için serbest kalma durumum yok. Fenerbahçe'den hiç kimseyle görüşmedim." ifadelerini kullandı.
25.07.2020
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Trabzonspor'da öncelik Abdullah Avcı
- "Galatasaray'da emekli olmamı istiyorlar"
- Mehmet Yılmaz: "Erol Bulut Takımına Göze Hoş Gelen Futbolu Çok Rahat Oynatabiliyor" / Son Sayfa Full
- Mariano beklemede kaldı
- "Fenerbahçe yönetiminde Caner Erkin'i istemeyenler var
- GOL l Ankara Demirspor 0-2 Tuzlaspor
- Volkan Demir: "Gustavo, Fenerbahçe Taraftarının Dokunulmazı" / Sabah Sporu / 24.07.2020
- GOL l Manisa FK 1-0 Sancaktepe FK
- Galatasaray Kerem Aktürkoğlu ile anlaştı
Daha Fazla Gör
- Karşıyaka-Turgutluspor maçı ne zaman,saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı