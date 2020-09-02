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Giuliano Fenerbahçe'nin gündeminde yok

Kulübü Al Nasr'dan ayrılması beklenen Giuliano, Fenerbahçe'nin gündeminde yer almıyor.
02.09.2020
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