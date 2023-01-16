Gaziantep FK Fenerbahçe maçı sonrası dikkat çeken yorum! "Zamana ihtiyacı var"
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'yla karşılaştı ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. A Spor yorumcusu Suat Umurhan, bu mücadeleyi ve yeni transfer Samet Akaydın'ı çarpıcı sözlerle değerlendirdi. Umurhan, "Samet ne verebileceğini bildiğiniz ve konsantre olan oyuncu. Üçlüde aksayacağını, dörtlüde daha iyi olacağını düşünüyorum. Biraz daha zamana ihtiyacı var." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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