GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE CANLI İZLE | Gaziantep FK - Fenerbahçe Süper Lig maçı öncesi son detaylar! Mücadele ne zaman oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Saat kaçta başlayacak?
GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE CANLI İZLE | Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK, evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Zorlu mücadele 15 Ocak Pazar günü saat 19:00'da Gaziantep Kalyon Stadyumu'da oynanacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranından naklen yayınlanacak. Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını CANLI izle...
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