FENERBAHÇE HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan F.Bahçeli oyuncuya sert sözler! "Bırak bu işleri"
Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK, evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, sarı-lacivertli takımın yıldız isimlerinden birini eleştirdi.. Toroğlu, "Mert Hakan benim dikkatimi çekiyor. Yedek kulübesinde sarı kart görüyor. Bu çocuk rahatsız biraz. Atılırsa ne olur? Sahada olay olsa orada bulunuyor. Hırçın değil. Bu yaptığı aptallık. Oyun duruyor hakemle ve oyuncuyla konuşuyor. Burasına darbe alıyor sonra yerde yatıyor. Hakem devam ettirince ayağa kalkıyor. Bırak bu işleri sen büyük takımda oynuyorsun. Sorunlu bir oyuncu." dedi. | Fenerbahçe haberleri
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