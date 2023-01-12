Fenerbahçe'den transferde Bünyamin Balcı ve Haji Wright harekatı!
Devre arası transfer dönemine Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı kadrosuna katarak başlayan Fenerbahçe, çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Sarı-lacivertliler Fraport TAV Antalyaspor'da forma giyen Bünyamin Balcı ve Haji Wright ile ilgileniyor. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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