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Fenerbahçe'den transferde Bünyamin Balcı ve Haji Wright harekatı!

Devre arası transfer dönemine Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı kadrosuna katarak başlayan Fenerbahçe, çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Sarı-lacivertliler Fraport TAV Antalyaspor'da forma giyen Bünyamin Balcı ve Haji Wright ile ilgileniyor. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

12 Ocak 2023 | 15:38
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