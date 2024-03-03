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FENERBAHÇE HABERLERİ: Selahattin Baki'den Galatasaray'a flaş hakem çağrısı! "Samimiyetlerini görelim"

Trendyol Süper Lig'in 28. hafta karşılaşmasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de, yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki galibiyet sonrası konuştu. Baki, ezeli rakipleri Galatasaray'a Süper Kupa maçı için yabancı hakem konusunda başvurma teklifinde bulundu. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

03 Mart 2024 | 00:39
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İşte Selahattin Baki'nin maç sonu yaptığı o açıklama:

Akıllı oynayıp maçı kazandık ve şampiyonluk yolunda son derece zorlu bir virajı döndük çünkü takımlar küme düşme potasındayken biliyorsunuz bu tür maçlarda çok zorluk çıkarırlar. Dolayısıyla, atlattık bunu. Yalnız bazı şeyler var ki kazanırken de konuşmak gerekiyor. Atilla Karaoğlan'ın ismi açıklandığı zaman Fenerbahçe taraftarının bir reaksiyonu olmuştu. Bu reaksiyonla beraber bizim de geçmiş yaşanmışlıklardan dolayısıyla kuşkularımız vardı ve bugünkü maç performansına baktığımız zaman bizim de kuşkularımızın ne kadar doğru olduğu ortaya çıktı. Fenerbahçe'miz aleyhine gösterdiği cömert sarı kartlara bir bakalım ve yukarıda ilahi adalet var ki hemen hemen pozisyonların yani bize verilen sarı kart pozisyonlarının neredeyse aynısı rakibimiz yaptığı zaman hiç kart çıkmadı. Bize 5 sarı kart rakibe bir sarı kart.

"G.SARAY'IN SAMİMİYETİNİ GÖRELİM"

Sezon başından beri Fenerbahçe ve Galatasaray lehine, aleyhine verilen kırmızı ve sarı kartlara bir bakıldığı zaman zaten kamuoyu bizim endişemizi ve haklılığımızı paylaşacaktır. Ezeli rakibimizin atanmış başkanı birkaç kez 'Bu federasyon bizim federasyonumuz, biz seçtik, memnunuz" gibi laflar sarf etmişti. Geçen hafta her ne hikmetse bir anda "Futbol tarihinin en kötü federasyonu, bütün kurumlarıyla beraber istifalarını istiyoruz" diye bir açıklama yaptılar. O zaman biz de bir samimiyet testi yapmak istiyoruz. Biz zaten uzun zamandır hakem performansları konusunda endişeliyiz. Kendileri bu seviyeye geçen hafta ulaştılar. Sağ olsunlar. O zaman Şanlıurfa'daki Süper Kupa maçı için iki büyük kulüp ve ezeli rakip yabancı hakem için birlikte TFF'ye başvuralım. Onların da samimiyetlerini görelim. Ne kadar istemiyorlarmış bu kurulları ve federasyonu...

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