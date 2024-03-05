Fenerbahçe'ye övgü dolu sözler! "Transfer politikası..."
Fenerbahçe'de bu sezon yapılan transferler Avrupa'da büyük ses getirdi. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu yapılan takviyelere övgü dolu sözler sarf etti. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
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