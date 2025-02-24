Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası açıklama!

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray derbisi sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Oyun olarak mutluyuz ama sonuç olarak değiliz. Hedefimiz şampiyonluk. Ümidimizi sürdürüyoruz. Fikstür avantajımız çok büyük. Galatasaray'a göre sıralamada daha kolay takımlarla oynayacağız. Avrupa'da ve kupada devam ediyoruz. Takımla ve hocayla gurur duyuyoruz.Kaçan pozisyonları düşünürsek, 3 puan alabilirdik.Mourinho'nun ağlaması falan... Avrupa'da hakemler ve teknik direktörler tokalaşır, tebrik ederler. Mourinho sanıyorum 'Bir daha burada maç yönetemezsin' diyerek tehdit etmemiştir. Tebrik edip çıkmıştır. Her medeni insanın yapması gereken olay. Maçın sıcaklığı ile konuştu sanırım Okan Hoca. Onu da anlamıyorum, kötü oynadılar, pozisyona giremediler ve Avrupa'dan elendiler. Tartışılan bir durumda. Mourinho ağlıyor, hakem çok kötüydü.. Bunlar hep algı... Film çok belli.Yabancı hakem geldi, arı kovanına çomak sokuldu. Derbiden önce 'Uzaydan gelsin' dediler. Hakem Maribor'danmış... Bizle hakemin bir alakası yok. Acun'un takımı varmış, hakem bir şeyler yapabilirmiş! Bunlara gülüyorum, dünyada karşılığı yok!Penaltı pozisyonu var, faul diye sayılmayan faul var. En-Nesyri'ye orta sahada faul var ama konuşmuyorum. Gönlüm rahat. Neden korner atılırken, oyuncumuzun kafasına bir şey gelmedi? Soruyorum ya! Biz aptal mıyız, şansa mı gelmedi? Yabancı hakem var diye atmadılar. Meşale atıldı, oyun durdu. Trabzon'da bizim kaleci yanıyordu, yerli hakem oyunu devam ettirdi. Yabancı hakem burada güvenliğe baktı ve devam ettirdi. Trabzonspor'un da Vincic'i istemesi normal. Biz buraya adaleti getirdik. Aslında biz getirmedik, isyan ettik. Biz istedik diye değil, Ağustos ayında yabancı VAR istedim. Sonra Beşiktaş, Trabzonspor, küçük takımlar isyan etti. TFF de 4 ay sonra, puan farkı 8 oldu ve yabancı VAR getirdik. Sahada katliamın sürdüğünü söyledik ve orta hakem de yabancı oldu. Trabzonspor da yabancı istiyor. Herkes istiyor. Kollanma bitti artık, yeter. Geçen sene 20. dakikada 10 kişi bırakıldık, ikinci golümü saymadın. 10 kişi ile 5 atacakken, 1-0 ile zar zor ayrıldık. Adalet isteyeceğiz, sonuna kadar isteyeceğiz.

Adaletsizliği hak olarak görenler, bağırıyor. Hep algı, hep algı.