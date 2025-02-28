FENERBAHÇE HABERİ | Jose Mourinho'dan Galatasaray'a tazminat davası!
Fenerbahçe Kulübü, Teknik Direktör Jose Mourinho'nun kişilik haklarına yapılan saldırı gerekçesiyle Galatasaray Kulübü'ne manevi tazminat davası açıldığını açıkladı. İşte detaylar...
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