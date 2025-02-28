Video Fenerbahce Videoları FENERBAHÇE HABERİ | Jose Mourinho'dan Galatasaray'a tazminat davası!

FENERBAHÇE HABERİ | Jose Mourinho'dan Galatasaray'a tazminat davası!

Fenerbahçe Kulübü, Teknik Direktör Jose Mourinho'nun kişilik haklarına yapılan saldırı gerekçesiyle Galatasaray Kulübü'ne manevi tazminat davası açıldığını açıkladı. İşte detaylar...

28 Şubat 2025 | 19:08
VİDEO DEVAM EDİYOR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER HABERLER

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

02:34
Mourinho'dan G.Saray'a tazminat davası! 28 Şubat 2025 | 12:00
16:49
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası açıklama! 24 Şubat 2025 | 12:00
04:01
Fenerbahçeli taraftarlar RAMS Park'a ulaştı! 24 Şubat 2025 | 12:00
09:08
Acun Ilıcalı'dan kura yorumu! 21 Şubat 2025 | 12:00
05:25
Acun Ilıcalı'dan A Spor'a özel kura ve transfer açıklaması! 31 Ocak 2025 | 12:00
05:48
F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da! 31 Ocak 2025 | 12:00
16:53
Talisca, İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler 27 Ocak 2025 | 12:00
02:21
Talisca, Fenerbahçe'de! 26 Ocak 2025 | 12:00

Bugün

BİZE ULAŞIN