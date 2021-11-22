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Galatasaray derbisi sonrası Fenerbahçe'ye Samandıra'da coşkulu karşılama

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 yenen Fenerbahçe'yi, Samandıra'daki Can Bartu Tesisleri'nde coşkulu bir taraftar grubu karşıladı. (FB spor haberi)
22.11.2021
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