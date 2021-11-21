Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira Galatasaray derbisi sonrası konuştu! "Mesut'un golünü denemiştik"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettikleri karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Pereira, "Her şeyden önce bugünkü maç zor bir maçtı. Birlik olduğumuzu, aile olduğumuzu göstermek istiyorduk. Bunu da en iyi şekilde gösterdik. Bugünkü galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum" dedi. Portekizli çalıştırıcı, "Antrenmanlarda denediğimiz bir goldü Mesut'un golü. Mesut, bugün kaptan olarak ruhunu yansıttı." ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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