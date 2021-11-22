FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe taraftarından mesaj! "Şampiyon olursanız..."

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Bu galibiyetle beraber kötü gidişatına dur diyen sarı lacivertli ekip yarışta kalmayı başardı. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Sabah Sporu programında taraftarın mesajını açıkladı. Kul, "Yaklaşık 2000 taraftar Samandıra'ya gitti. Bu görüntüler dönüm noktası oluşturacaktır. Taraftar, futbolculara 'Bu maçı kazandınız ve bu şekilde burdayız, şampiyon olursanız sizi nerelere koyarız düşünün' mesajını verdi." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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