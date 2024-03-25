Fred'e büyük övgü! "Fenerbahçe'nin aküsü"
A Spor yorumcusu Serhan Türk, Fenerbahçe ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Türk, "Arabanın aküsü olmadan, araba çalışmaz. Fenerbahçe’nin aküsü de Fred’dir" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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