Fenerbahçe ligden çekilecek mi? "İsmail Kartal'ın gündeminde..."
A Spor yorumcusu Onur Özkan, Fenerbahçe ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Özkan, "Fenerbahçe’nin şu anki durumuyla ilgili kaderini, Samandıra’da ter döken futbolcular ve teknik heyet vermelidir. İsmail Kartal’ın gündeminde ligden çekilmek diye bir şey yok!" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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