Flaş Fenerbahçe yorumu! "Eğer alt ligde düşerse..."
A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bilgiç, "Fenerbahçe, 1. lige düşerse 10 yıl geriye gider" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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