Flaş Wilfried Zaha açıklaması! "Mağdur edebiyatına giriyor"
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da Zaha'nın takımdaki geleceği merak ediliyor. A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu, adı Premier Lig kulüpleriyle anılan yıldız futbolcu ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
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