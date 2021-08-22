Flaş Vitor Pereira yorumu! "Alınan bütün kararlarda..."

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor'u ağırlayacak. Maç öncesi teknik direktör Turgay Altay, sarı-lacivertlileri A Spor'a değerlendirdi. Altay, "Fenerbahçe bir antrenör takımı olma yönünde ilerliyor. Alınan bütün kararlarda teknik direktörün iradesine göre bir yapılanma belirlenmiş durumda." dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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