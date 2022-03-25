FENERBAHÇE HABERLERİ: Flaş Mesut Özil sözleri! "Maçları kaldıramayacağı belliydi"
Teknik Direktör Hasan Fırat, Sabah Sporu programında Fenerbahçe gündemine dair flaş değerlendirmelerde bulundu. Fırat, "Ben sahanın içindeki resme baktığımda Mesut Özil'in, üst üste oynanan maçları kaldıramayacağını görüyordum. Müthiş bir Frankfurt maçı oynayıp, sonraki lig maçında o performansı gösteremediğine şahit olduk. Fiziksel kalitesinin çok iyi yönetildiğini düşünmüyorum" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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