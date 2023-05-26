Fenerbahçe'de şok Jorge Jesus iddiası! "Bazı oyuncular..."
A Spor yorumcusu Onur Özkan, Fenerbahçe ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Özkan, "Jorge Jesus kupayı kaybederse gider, kazanırsa da kesin burada kalır diyemiyorum. Samandıra'da bir direnç var. Bazı oyuncular Jesus'tan rahatsız. Özellikle yerli futbolcular. Jesus'un bazı oyunculara karşı tavırlı olduğu söyleniyor" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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