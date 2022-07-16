Flaş Fenerbahçe sözleri! "Galatasaray kimle ilgileniyorsa..."
Transfer çalışmalarını yürüten Fenerbahçe, Galatasaray'ın da ilgilendiği Joao Pedro için girişimlerini sürdürüyor. Sarı-lacivertliler son olarak yine ezeli rakibinin listesinde olduğu belirtilen Amadou Diawara için devreye girdiği iddia edildi. Bu gelişmeyi A Spor yorumcusu Nevzat Dindar değerlendirdi. Dindar, "Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Amadou Diawara için Fenerbahçe devreye girdi. Fenerbahçe'nin bu oyuncuya ihtiyacı yok ama bu şunu gösteriyor, Galatasaray kimle ilgileniyorsa artık Fenerbahçe de teklif yapacak." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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