FENERBAHÇE HABERİ: Canlı yayında açıkladı! Giuseppe Pezzella transferinde son durum ne?
A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe'nin transfer gündemiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Kul, "Giuseppe Pezzella için Fenerbahçe bir teklif yapmış ama bu teklif reddedilmiş. Parma, 4 milyon € talep ediyor. Fenerbahçe'nin teklifi ise 2 milyon € civarında olmuş." dedi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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