04 Haziran 2019, Salı
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Fenerbahçe'den flaş Ozan Tufan kararı!
Spor Toto Süper Lig'de önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon Alanyaspor'a kiraladığı milli futbolcu Ozan Tufan ile ilgili kararını net bir şekilde verdi. A Spor Muhabiri Göktuğhan Argın gelişmeleri ve detayları aktardı.
04.06.2019
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