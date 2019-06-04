04 Haziran 2019, Salı
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Fejsa Fenerbahçe yolunda
Spor Toto Süper Lig'i 6.sırada bitirerek taraftarlarını üzen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Birden fazla oyuncu ile görüşme halinde olan Kanarya'da imzalar birer birer atılacak. Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Benfica'nın orta saha oyuncusu Ljubomir Fejsa için flaş bir iddia ortaya atıldı. A Bola'nın iddiasına göre Fenerbahçe, Ljubomir Fejsa transferini gelecek hafta açıklayacak.
04.06.2019
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