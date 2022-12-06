Fenerbahçe'yi bekleyen taraftarlara Volkan Demirel sürprizi
Hazırlıklarını sürdürmek için Antalya'ya gelen Fenerbahçe kafilesini bekleyen taraftarlar, Volkan Demirel sürprizi yaşadı. Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Dünya Kupası’na verilen arada çalışmalarını sürdürmek için Antalya’ya gelen Fenerbahçe kafilesiyle aynı anda havalimanından çıktı. Volkan Demirel’i gören taraftarlar Demirel’e tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulunurken; birçok taraftar teknik adamın yanına koşarak fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.
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