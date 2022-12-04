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Fenerbahçe'de Joao Pedro'nun sakatlığı sonrası transfer gelişmesi!

Fenerbahçe'nin Rayo Vallecano ile oynadığı hazırlık maçında Joao Pedro ciddi bir sakatlık geçirmişti. Sarı-lacivertlilerde bu sakatlık sonrası forvet hattına bir takviye yapabileceği ifade edildi. Konuyla ilgili gelişmeleri A Spor yorumcusu Suat Umurhan aktardı.

04 Aralık 2022 | 08:56
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