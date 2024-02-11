Erman Toroğlu'dan Fenerbahçe yönetimine sert eleştiri! "Konuşma hakları yok"
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor 2-2 berabere kaldı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, karşılaşmanın ardından Fenerbahçe yönetimini eleştirdi. Toroğlu, "Bu maçtan sonra Fenerbahçe takımının yetkililerinin hakem hakkında tek kelime konuşma hakları yok. Zeminle ilgili konuşma hakları yok. Hava şartlarıyla ilgili konuşma hakları yok. Seyirciyle ilgili konuşmaya hakları yok." dedi. | Fenerbahçe haberleri
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