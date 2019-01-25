25 Ocak 2019, Cuma
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Fenerbahçe'ye Frey'den kötü haber
Fenerbahçe'nin İsviçreli futbolcusu Michael Frey, sakatlığı nedeniyle 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak.
25.01.2019
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