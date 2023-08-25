Fenerbahçe'ye büyük övgü! "Yaptığı transfer..."
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe, geçirdiği transfer dönemiyle adını Avrupa basınında çokça duyurdu. Yıldız oyuncuları kadrosuna katan sarı-lacivertliler büyük övgü topladı. Kanarya'nın kaleci transferini A Spor yorumcusu Onur Özkan değerlendirdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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