Fenerbahçe Alfredo Morelos'u İstanbul'a getiriyor!
Transfer döneminin dikkat çeken takımlarından Fenerbahçe, bir ismi daha kdarosuna katıyor. Sarı-lacivertli ekip Alfredo Morelos'u İstanbul'a getiriyor. Detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. | Fenerbahçe haberleri
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:46
Fenerbahçe Alfredo Morelos'u İstanbul'a getiriyor! 29 Ağustos 2023 | 12:00
02:14
"F.Bahçe'nin yaptığı transfer..." 25 Ağustos 2023 | 12:00
03:32
İşte Livakovic'in ilk görüntüleri! 24 Ağustos 2023 | 12:00
00:25
"Yıldızlar topluluğu..." 22 Ağustos 2023 | 12:00
02:25
Fred'in golünde iptal kararı doğru mu? Toroğlu yorumladı! 21 Ağustos 2023 | 12:00
01:01
Toroğlu'dan ilk yarı yorumu! "Bu maçın sonucu..." 21 Ağustos 2023 | 12:00
00:51
"F.Bahçe hala hazır değil!" 21 Ağustos 2023 | 12:00
01:06
F.Bahçe'de kaleci transferi... 19 Ağustos 2023 | 12:00