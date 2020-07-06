Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı Ferdi

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, kendisine olan güveni boşa çıkarmadı. Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası ciddi şekilde süre almaya başlayan genç oyuncu, Göztepe maçının da yıldızı oldu.

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