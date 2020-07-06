06 Temmuz 2020, Pazartesi

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Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı Ferdi

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, kendisine olan güveni boşa çıkarmadı. Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası ciddi şekilde süre almaya başlayan genç oyuncu, Göztepe maçının da yıldızı oldu.
06.07.2020
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