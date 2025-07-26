Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu’nda olay! İşte o anlar...
Son dakika haberleri... Fenerbahçe Kulübünün bugün düzenlediği Yüksek Divan Kurulu'nda ortalık karıştı ve kurula ara verildi. İşte o anlar...
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