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Aziz Yıldırım: Her yerde çoğunluk Galatasaray'da

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım kulübün Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

26 Temmuz 2025 | 14:53
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