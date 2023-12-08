Fenerbahçe'nin yıldız ismini eleştirdi! "Toparlaması zor bir oyuncu"
Fenerbahçe'de Beşiktaş devbisi öncesi çalışmalar sürüyor. A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu, sarı-lacivertli takımın yıldız isimlerinden Michy Batshuayi'yi eleştirdi. İşte o sözleri... | Fenerbahçe haberleri
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