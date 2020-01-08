08 Ocak 2020, Çarşamba
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"Fenerbahçe'nin yerinde olsam Nagatomo'yu alırdım"
A Spor yorumcusu Navzat Dindar, Transfer Raporu programında Fenerbahçe'nin gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Dindar, "Fenerbahçe'nin yerinde olsam Nagatomo'yu alırdım" ifadelerini kullandı.
08.01.2020
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