Fenerbahçe'nin yeni transferi Willian Arao İstanbul'da!
Fenerbahçe, orta saha bölgesini Flamengo'dan Willian Arao'yla güçlendirdi. Brezilyalı futbolcu, sağlık kontrolünden geçmek ve sarı-lacivertlilere imza atmak için İstanbul'a geldi. İşte ilk görüntüler... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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