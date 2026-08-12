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Romelu Lukaku Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe, bir transferi daha sonuçlandırdı. Belçikalı golcü Romelu Lukaku'nun saat 23.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda olması bekleniyor.

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F.Bahçe Lukaku'yu İstanbul'a getiriyor!

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