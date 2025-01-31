Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan A Spor'a özel kura ve transfer açıklaması!
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, sarı lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Anderlecht ile eşleşmesinin ardından A Spor'a açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, "Şahsi olarak düşüncemi söyleyeyim, Allah gönlüme göre verdi. Bizim için bence güçlü rakiplere bakınca en güçlü rakiplerden biri değil. Kötü bir kura çektik asla demem. Çok iyi bir kura demem ama iyi bir kura derim." ifadelerini kullandı. Ilıcalı ayrıca transfer çalışmalarına ilişkin de konuştu. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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