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Kojo Peprah Oppong Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
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Kojo Peprah Oppong Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe'nin Ligue 1 ekibi Nice'ten transfer ettiği Ganalı stoper Koljo Peprah Oppong, saat 14.30'da İstanbul'da olacak. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Erdem Akbaş aktardı.

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