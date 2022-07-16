Fenerbahçe'nin yeni transferi Joshua King'den Ozan Tufan açıklaması!
Fenerbahçe'nin yeni transferi Joshua King, antrenman sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Watford'da kiralık olarak forma giyen ve geçtiğimiz günlerde Hull City'e transfer olan eski Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan ile ilgili de konuşan Norveçli oyuncu, "Ozan Tufan benim kardeşim. Bana Fenerbahçe'nin mükemmel olduğunu anlattı." dedi. İşte açıklamalarının tamamı... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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