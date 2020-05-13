Fenerbahçe'nin yeni transferi İsmail Yüksek formayı giydi!

Fenerbahçe'nin TFF 3. Lig ekiplerinden Gölcükspor'dan transfer ettiği ve 5 yıllık sözleşme imzaladığı İsmail Yüksek, sarı-lacivertli formayı giydi ve ilk açıklamasını yaptı. İşte o sözler...

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