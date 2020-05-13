13 Mayıs 2020, Çarşamba

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Fenerbahçe'nin yeni transferi İsmail Yüksek formayı giydi!

Fenerbahçe'nin TFF 3. Lig ekiplerinden Gölcükspor'dan transfer ettiği ve 5 yıllık sözleşme imzaladığı İsmail Yüksek, sarı-lacivertli formayı giydi ve ilk açıklamasını yaptı. İşte o sözler...
13.05.2020
ABONE OL

DİĞER
Yeni transfer formayı giydi ve açıklamayı yaptı! Yeni transfer formayı giydi ve açıklamayı yaptı! 13.05.2020
F.Bahçe Erol Bulut ile sözleşme imzalayacak "F.Bahçe Erol Bulut ile sözleşme imzalayacak" 12.05.2020
Zico Ronaldo'yu Fenerbahçe'ye istemedi "Zico Ronaldo'yu Fenerbahçe'ye istemedi" 12.05.2020
F.Bahçe ile G.Saray arasındaki fark Muslera "F.Bahçe ile G.Saray arasındaki fark Muslera" 12.05.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Emre Belözoğlu kolları sıvadı Emre Belözoğlu kolları sıvadı 10.05.2020
Fenerbahçe'den kritik hamle Fenerbahçe'den kritik hamle 10.05.2020
Fenerbahçe'de teknik direktör arayışı Fenerbahçe'de teknik direktör arayışı 10.05.2020
Tolgay Arslan: Sezonu kupayla bitirmek istiyoruz Tolgay Arslan: Sezonu kupayla bitirmek istiyoruz 09.05.2020
Fenerbahçe İsmail Yüksek'i kadrosuna kattı Fenerbahçe İsmail Yüksek'i kadrosuna kattı 09.05.2020
Fenerbahçe için Bjelica olasılığını düşük görüyorum "Fenerbahçe için Bjelica olasılığını düşük görüyorum" 09.05.2020
Fenerbahçe'nin elinde ciddi bir transfer listesi var "Fenerbahçe'nin elinde ciddi bir transfer listesi var" 09.05.2020
Tolga Ciğerci Bundesliga'ya dönüyor Tolga Ciğerci Bundesliga'ya dönüyor 09.05.2020
Bjelica'nın Fenerbahçe ile ilgili bir takım raporları var "Bjelica'nın Fenerbahçe ile ilgili bir takım raporları var" 09.05.2020
Fenerbahçe mali krize çözüm arayışında Fenerbahçe mali krize çözüm arayışında 09.05.2020
Fenerbahçe'den corona virüsü açıklaması Fenerbahçe'den corona virüsü açıklaması 09.05.2020
İsmail Yüksek'in öne çıkan özellikleri neler? Eski hocası açıkladı İsmail Yüksek'in öne çıkan özellikleri neler? Eski hocası açıkladı 08.05.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Yıldız ismin yerine...
Mesut Özil'in menajerinden taraftarı heyecanlandıran açıklama! Fenerbahçe...
Galatasaray bu kez işi sıkı tuttu! Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş...
Dünyanın konuştuğu doktordan flaş açıklama! "Halk ölüm ve acılarla..."
Nenad Bjelica Fenerbahçe'yi duyurdu! "3 kez..."
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ilk transferini yaptı! Fenerbahçe de istiyordu
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör