Fenerbahçe'nin yeni transferi Bruma İstanbul'da! İşte ilk görüntüler...
Gelecek sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un talimatları doğrultusunda takviyeler yapan Kanarya'nın ilk hamlesi Lincoln Henrique olmuştu. Sarı lacivertlilerin ikinci transferi olan Bruma da İstanbul'a geldi. İşte Portekizli oyuncunun ilk görüntüleri...
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