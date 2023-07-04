Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Mario Branco top başı yaptı!
Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Mario Branco, sabah yapılan antrenmanı yerinden takip etti. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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