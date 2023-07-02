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FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan şampiyonluk açıklaması

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kartal, "Camiamızın büyük beklentisi var. İnşallah şampiyon olacağız." dedi. (FB spor haberi)

02 Temmuz 2023 | 18:14
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