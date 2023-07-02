FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan şampiyonluk açıklaması
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kartal, "Camiamızın büyük beklentisi var. İnşallah şampiyon olacağız." dedi. (FB spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:42
İsmail Kartal'dan şampiyonluk açıklaması 02 Temmuz 2023 | 12:00
00:39
Flaş İsmail Kartal sözleri 02 Temmuz 2023 | 12:00
04:22
F.Bahçe'ye dünya yıldızı kaleci! 01 Temmuz 2023 | 12:00
02:35
Szalai'ye Valencia kancası! 01 Temmuz 2023 | 12:00
01:47
Fenerbahçe Zaha'ya teklif yaptı mı? 01 Temmuz 2023 | 12:00
00:48
Flaş İsmail Kartal yorumu 01 Temmuz 2023 | 12:00
00:28
Fenerbahçe'de İsmail Kartal detayı! 30 Haziran 2023 | 12:00
02:36
F.Bahçe'de mali kongrenin iptali için dava açıldı! 27 Haziran 2023 | 12:00