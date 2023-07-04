Arda Güler transferinde sıcak gelişme! Real Madrid...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Barcelona'ya transfer olacağı konuşulan Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'de ibre Real Madrid'e döndü. İspanyol devi, transferi bir an önce noktalamayı hedefliyor. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. (FB spor haberi)
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